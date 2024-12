Feira Solidária de Santo André apresenta hoje Jeito Moleque

Depois de Frejat, ex-vocalista da banda Barão Vermelho, e do cantor Maurício Manieri, o terceiro e último dia da Feira Solidária de Santo André prevê para hoje muita música, comida e animação no estacionamento do Paço Municipal. Os eventos, que integram a programação do Natal Solidário 2024, terão início às 12h com apresentação do DJ Scott.

A agenda tem programadas ainda as apresentações de Maloka Chic, às 14h, e do Quintal do Testa – com participações de Breno Pinha, Almirzinho e Marquinhos Sensação –, às 17h. O ponto alto da jornada será o pagode do conjunto Jeito Moleque, a partir das 20h30.

A entrada na festa pode ser trocada por alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Banco de Alimentos de Santo André, ligado ao Fundo Social de Solidariedade, e que atende 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de 127 entidades assistenciais.