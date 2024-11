Amanda Kimberlly mostra Helena em clima natalino

A pequena Helena, nascida em 3 de julho de 2024, é a terceira filha de Neymar Jr., que ainda é pai de Mavie e de Davi Lucca. Fruto do envolvimento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê se tornou a caçulinha da família - e sempre encanta quando aparece.

No dia 30 de novembro, a modelo mostrou que a pequena já está entrando no clima natalino, com um biscoito de Natal. Que fofura!

Amanda também mostrou o passeio que fez com a filha em um campo de flores. Helena pareceu encantada com todas as cores das plantações.