Ananda se pronuncia após ser acusada de ter sido amante de ex de Ana Paula Minerato: Mentira

Ananda decidiu usar as suas redes sociais para se pronunciar e responder as acusações de que teria sido amante do ex de Ana Paula Minerato. Segundo ela, tudo começou após a modelo dizer que houve traição por parte dos dois.

Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês caíram direitinho no papo da mina. Parem de me atacar falando de traição. Isso é mentira! Não aguento mais ver pessoas me acusando de algo que não fiz, sou muito mulher para botar a cara e assumir caso tivesse sido dessa forma, porque eu banco isso, mas não é verdade, disse.

A cantora ainda explicou que o rapper só voltou com Ana Paula após ela decidir não ficar mais com ele:

Tava tão preocupada com o mais importante que nem entrei nisso, achei irrelevante, mas se trata da minha honra. A história não foi assim. Ele voltou com ela porque eu não quis continuar com ele. Entendam, isso foi uma distração.

Vale lembrar que além de Ananda, o rapper KT se pronunciou e também negou a suposta traição:

Um tópico em si que me pegou foi que eu a traí com a Ananda e isso não é verdade. A gente terminou no final de agosto, começo de setembro. Quando termina ali, aí eu começo a conversar com a Ananda, eu estava convidando ela [Ananda] meses atrás pra fazer uma música comigo.