Morre Bob Bryar, ex-baterista da banda de rock My Chemical Romance

Diversos famosos morreram em 2024 e deixaram o coração dos fãs apertado.

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ no sábado, dia 30, Bob Bryar, ex-baterista da banda de rock My Chemical Romance, foi encontrado morto em casa, no Tennessee, no dia 26 de novembro.

As causas da morte do artista, que tinha 44 anos de idade, não foram divulgadas.