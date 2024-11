Corinthians realiza exposição sobre suas origens com palestra inédita

O Corinthians, em parceria com o Arquivo Histórico Municipal, expõe 'A Gênese Corinthiana' neste sábado (30). Hoje, atividades especiais e gratuitas seguem até às 19h, com obras históricas presentes na Praça Coronel Fernando Prestes, 152, no bairro Bom Retiro de São Paulo.

Às 17h, uma roda de conversa apresentada no auditório pelo curador Fernando Wanner abordará a importância de Antônio Pereira, fundador e torcedor número um do Corinthians, ao Parque São Jorge, além de mostrar o desenvolvimento social do bairro do Tatuapé e da região leste de São Paulo após a chegada do Corinthians à histórica sede.

Estarão disponíveis para visitação diversos materiais do acervo, incluindo troféus originais, camisas, documentos e fotografias. Os itens poderão ser vistos na Sala 22 do AHM.

MEMORIAL CORINTHIANS

Para quem deseja imergir na história do clube durante a semana, a opção é o Memorial Corinthians (R. São Jorge, 777). Sócios e Fiel Torcedor são isentos da taxa de entrada, que cobra R$ 10 (inteira) de terça a sexta (10h às 17h).

A casa também abre aos sábados, domingos e feriados, com horário reduzido até 16h. Nestes dias, é possível somar a visita a um tour pelo Parque São Jorge, com entrada taxada em R$ 25 (inteira).

Dúvidas e informações podem ser obtidas em (11) 99796-3977.