Filha de Paul Walker abre álbum de fotos com o ator e lamenta saudade: Sinto sua falta todos os dias

Eterna saudade! Neste sábado, dia 30, Meadow Walker usou as redes sociais para relembrar com carinho do seu pai, o ator Paul Walker, que morreu aos 40 anos de idade em um acidente de carro.

Através de sua conta no Instagram, ela abriu o álbum de fotos ao lado do pai e lamentou a saudade que sente dele todos os dias. A homenagem acontece no dia em que completa 11 anos da morte do astro de Velozes e Furiosos.

Páscoa (1999), Pops nas Bahamas, em frente ao seu antigo escritório no lote universal (2024), rápido (2001), patetas. 11 anos sem você. Sinto sua falta todos os dias. Amo-te tanto.