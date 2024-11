Nasce Yolanda, primeira filha da atriz Andréia Horta

Chegou! Andréia Horta deu à luz primeira filha com o marido Ravel Andrade, Yolanda, neste sábado, dia 30. A informação veio do jornal O Globo, mas os pais ainda não divulgaram fotos da neném.

O casal anunciou a gravidez por meio de uma publicação no Instagram, quando publicaram uma foto de um sapatinho de bebê:

Aqui, o tempo mais bonito, a maior alegria de nossas vidas dentro do amor, vem chegando: a nossa filha.

Vale pontuar que na reta final da gestação, a atriz estava presenteando os seus seguidores com lindos cliques do seu barrigão. No mais recente, ela postou um registro em frente ao espelho.