Rolimã e taco: Festa Retrô é realizada este sábado em São Bernardo

Repleta de brincadeiras nostálgicas que cruzaram a infância de gerações, a Festa Retrô no colégio Camp SBC acontece neste sábado (30), das 11h às 17h. A entrada é gratuita, para participar das atividades de forma ilimitada o ingresso sai por R$ 30.

A viagem no tempo acontece em parceria com o projeto Mulek de Rua. Com monitores e em um circuito estarão dispostas bolinhas de gude, pião, peteca, jogos como cinco marias, taco e futebol de botão, além de carrinhos de rolimã para completar a diversão.

O Camp SBC fica na rua Suécia, 500, no bairro Assunção de São Bernardo. No local também será possível brincar de cabo de guerra, corrida do saco, amarelinha e perna de pau.

O evento contará com apresentações artísticas e até um bingo, enquanto o DJ Kalado anima a festa de boas memórias.