São Bernardo realiza seletiva de ginástica rítmica e vôlei nesta semana

A Prefeitura de São Bernardo recebe até esta terça-feira (3) inscrições para interessadas em compor o quadro de atletas municipal na ginástica rítmica. As candidaturas serão aceitas pelo WhatsApp (11) 2630-7418 e convoca meninas nascidas entre 2013 a 2020.

As provas para selecionar as futuras atletas estão agendadas para quinta-feira (5) e para o próximo dia 11. Na primeira leva serão avaliadas as turmas de 2017-2020, sendo a segunda data destinada a 2011-2012.

A seletiva de voleibol para compor a Sub 13 feminina, voltada às munícipes nascidas entre 2013 e 2014, já encerrou suas inscrições e também será realizada no Ginásio da Associação (rua Vinte e Oito de Outubro, 61 - Centro) nesta terça-feira, às 14h.