Bosque do Povo tem exposição de carros antigos no domingo

Neste domingo (1º), das 8h às 16h, o Bosque do Povo (Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José, em São Caetano) recebe a tradicional exposição mensal de carros antigos e customizados. O evento “Bosque Old Cars” tem entrada solidária: visitantes e expositores contribuem com alimentos não perecíveis.

Além da participação de diversos clubes automotivos da cidade e região, a atividade, livre para todos públicos, também terá food trucks e mercado de pulgas (camisetas, miniaturas, autopeças e outros produtos relacionados a autos).

São esperados, pelo menos, 150 veículos. Recomenda-se aos expositores chegar com antecedência para checar com a organização, conforme a categoria do automóvel (marca, ano e modelo), o local para estacionar.