Final do Campeonato de Futebol Amador em São Caetano arrecada alimentos

A Liga Sancaetanense de Futebol realiza neste domingo (1º) seu campeonato amador no Estádio Carlos Noel Nelly (o Campo do Sete de Setembro, na rua Nelson, 231, do bairro Mauá), a partir das 9h. A entrada do evento pede um quilo de alimento não perecível para doação ao Lar Bom Repouso, de idosos em vulnerabilidade social.

Serão participantes as categorias master (Alvi Celeste x Águias), para jogadores com mais de 50 anos, e veterano (Luiz Gama x Nacional), com membros acima dos 38.