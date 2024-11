Brasileiro de 19 anos voluntário na guerra da Ucrânia morre em combate

Um brasileiro de 19 anos que atuava como voluntário nas tropas da Ucrânia na guerra contra a Rússia morreu na última quinta-feira, 28. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 29, pela prefeitura de Rurópolis, no Pará, cidade natal do jovem, e as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

Tiago Nunes, conhecido pelos amigos pelo apelido de "Índio", estava na Ucrânia há menos de um mês, de acordo com relatos nas redes sociais. Ele foi ao leste europeu sem inicialmente revelar à família o destino e o motivo da viagem.

Nas redes, amigos lamentaram a perda do jovem. Dezenas de veículos se reuniram em uma carreata em homenagem a Tiago na cidade de Rurópolis, que fica no sudoeste paraense e tem cerca de 53 mil habitantes.

"Neste momento de profunda tristeza e dor, manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências", diz a nota divulgada pela prefeitura.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) não confirmou ao Estadão, até o fechamento desta reportagem, se a pasta foi oficialmente notificada a respeito da morte do jovem.

Desde o início da guerra na Ucrânia, pelo menos três brasileiros mortos no conflito foram relatados pelas autoridades. Em agosto de 2023, o estudante de medicina de 25 anos Antônio Hashitani morreu em combate na cidade de Bakhmut, na Ucrânia.

No primeiro ano da guerra, em junho de 2022, André Hack Bahi, 44 anos, teve seu falecimento confirmado pela Embaixada do Brasil em Kiev. Em julho do mesmo ano, a pasta confirmou as mortes dos brasileiros Thalita do Valle e Douglas Búrigo em um bombardeio na cidade de Kharkiv; ambos lutavam como voluntários junto às tropas ucranianas.

Nas últimas semanas, o conflito se intensificou. Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance de produção americana e minas terrestres na guerra. Em resposta, a Rússia ordenou a produção em série do novo míssil hipersônico russo, apelidado de Oreshnik, que foi usado pela primeira vez na guerra no dia 21 de novembro e surpreendeu pela capacidade de carregar mais de uma ogiva e atingir múltiplos alvos.

As autoridades ucranianas anunciaram nesta sexta-feira que a Rússia entregou os corpos de 502 soldados mortos na guerra entre esses dois países, sem revelar se foi uma troca. "Os corpos de 502 defensores caídos em combate foram repatriados para o território sob controle do governo ucraniano", afirmou o organismo de coordenação dos prisioneiros de guerra. É a segunda repatriação deste tipo este mês. No início de novembro, Kiev recuperou os corpos de 563 soldados.