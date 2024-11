Escritor lança hoje livro Infantil sobre pontos turísticos de Ribeirão

Neste sábado (30), o Centro Histórico Literário Ricardo Nardelli (CHL) será palco do lançamento de "As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires", o mais novo livro infantil do escritor ribeirão-pirense Rafael Marques. Com uma narrativa poética, a obra apresenta os principais pontos turísticos da cidade, conhecida como a "Pérola da Serra", busca incentivar os leitores a explorar e valorizar o patrimônio local.

O livro é uma celebração das riquezas culturais e naturais de Ribeirão Pires, além de ser uma homenagem especial à memória de Américo Del Corto, figura histórica da cidade. “‘As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires’ é um convite à reflexão e ao encantamento. É uma forma de apresentar a minha cidade de uma maneira singular, promovendo o turismo e a cultura local”, afirma Rafael Marques.

Com ilustrações assinadas por Gil Silva, a obra promete cativar leitores de todas as idades. Segundo Rafael, o trabalho do ilustrador é essencial para transportar o público ao universo onde natureza e arquitetura coexistem em perfeita harmonia.

Formado em Pedagogia, Filosofia e Letras, Rafael é especializado em Educação Especial, História e Cultura Afro. Além disso, atua como psicanalista e terapeuta ocupacional em saúde mental. Desde 2020, Rafael publicou seis livros voltados ao público infantil e infanto-juvenil, destacando-se como um dos mais prolíficos autores da região.

Membro do Clube de Escritores de Ribeirão Pires, Rafael utiliza suas experiências profissionais e pessoais para criar narrativas que despertam a imaginação, promovem valores culturais e educacionais. “Cada livro que escrevo é uma oportunidade de contribuir para a formação de uma geração mais consciente e conectada à sua história”, comenta o autor.

“As Belezas do Reino Encantado de Ribeirão Pires” não é apenas uma obra literária; é também uma ferramenta para fomentar o turismo na cidade. A narrativa poética destaca pontos icônicos como o Mirante de São José, transportando os leitores a cenários que mesclam beleza natural e história.

O lançamento oficial acontecerá no CHL, um espaço dedicado à memória e à produção literária local, no coração de Ribeirão Pires. Durante o evento, o autor estará disponível para uma sessão de autógrafos e um bate-papo com os leitores. O evento será uma oportunidade única de conhecer o processo criativo por trás da obra e de celebrar a cultura local.