São Bernardo faz premiação do 2º Festival de Cinema

O Grande ABC se transformará neste sábado (20h) no centro das atenções do cinema brasileiro com a realização do 2º Festival de Cinema de São Bernardo. O evento, de caráter competitivo e abrangência nacional, é uma celebração à história do cinema nacional, com o objetivo de premiar e revelar talentos, obras e profissionais que se destacam no cenário audiovisual contemporâneo.

Com inscrições gratuitas, o festival reúne produções de curta e longa-metragens nos gêneros ficção, documentário e animação, que serão exibidas em duas mostras principais: Terra do Cinema, dedicada a produções nacionais de diferentes estados, e Terra Bernardo, que celebra os talentos da região.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Escola Wolf Maya, diretamente dos Estúdios Vera Cruz, icônico espaço cultural que carrega grande valor histórico para o cinema brasileiro.

O ator e diretor Matheus Nachtergaele será homenageado presencialmente neste sábado. A celebração começa a partir da abertura do tapete vermelho, às 18h. Também haverá homenagem ao ator e cantor Tony Tornado.