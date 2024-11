Botafogo-RJ e Atlético-MG agitam Argentina pela Libertadores

O continente é disputado por dois clubes alvinegros, e apenas um ficará com a ‘Glória Eterna’, como diz o lema da Libertadores. Às 17h, a bola rola para a grande decisão entre Botafogo e Atlético-MG, em jogo a ser disputado no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina.

O troféu seria inédito para os cariocas, que realizam a melhor campanha de sua história no campeonato, e participam de sua primeira final. Antes, o Botafogo já havia disputado duas semifinais, em 1963, quando caiu para o Santos, de Pelé, e em 1976, eliminado pelo Colo-Colo, do Chile.

Já pelo lado mineiro, seria a segunda conquista do clube, que levantou a taça em 2013, com um elenco que contava com o goleiro Victor, o zagueiro e capitão Réver, além de Ronaldinho Gaúcho liderando o meio-de-campo. A decisão, há onze anos, foi diante do Olimpia, do Paraguai, e acabou decidida apenas nos pênaltis, com vitória dos brasileiros por 4 a 3, após um empate no agregado por 2 a 2.

O Botafogo fez uma primeira fase instável, mas recuperou a confiança após eliminar Palmeiras, São Paulo, e passar pela semifinal com direito à goleada, por 5 a 0, sobre o Peñarol, do Uruguai.

Já o Galo passa por uma fase conturbada, com sequência de dez jogos sem vitória, mas confia na boa campanha, já que a equipe foi dona de um dos melhores retrospectos do torneio, e deixou para trás no mata-mata os argentinos do San Lorenzo e do River Plate, além dos compatriotas do Fluminense.