Hailey Bieber mostra clique raro da família reunida ao lado de Justin Bieber e com o filho no colo

Momento fofura! Nesta sexta-feira, dia 29, Hailey Bieber compartilhou um álbum de fotos sobre tudo o que rolou no mês de novembro. Um dos cliques chamou a atenção dos internautas foi o que ela está ao lado de Justin Bieber com Jack Blues no colo.

Na legenda, Hailey comemorou tudo o que fez no mês, que também é o do dia do aniversário da modelo:

Novembro também conhecido como o melhor mês do ano.

Além da foto rara em família, Bieber compartilhou selfies, fotos de produtos da marca de Hailey, Rhode, e comidas no álbum no Instagram.