Taka e Paulo Serra discutem desafios de gestão pública em reunião

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), se encontrou nessa quinta-feira (28) com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que encerra seu segundo mandato à frente da cidade. Durante a visita, realizada no Paço andreense, os dois políticos trocaram experiências e discutiram os desafios da administração pública.

Taka elogiou a gestão de Paulo Serra, destacando o prefeito como referência regional. “É um grande prazer estar aqui em Santo André com o melhor prefeito da região, Paulo Serra. Muito obrigada por receber a gente, as dicas que você nos deu vão ser muito importantes nestes dias tenebrosos na nossa cidade”, afirmou o próximo chefe do Paço de Diadema.

Paulo Serra retribuiu os elogios e enfatizou a importância de iniciar a gestão com foco em reorganizar a administração municipal, lembrando sua própria experiência ao assumir a Prefeitura de Santo André em 2017, após a gestão de Carlos Grana (PT). “Taka, quero te agradecer e parabenizar pela sua coragem, pela trajetória, sua história que, a partir do dia 1° de janeiro, vai colocar à disposição da cidade de Diadema. Um cara experiente e vai fazer uma diferença incrível. Vai arrumar a casa primeiro, como a gente fez aqui em Santo André, e na sequência tenho certeza que vai melhorar muito a vida das pessoas. O que a gente puder contribuir, sabe que pode contar com a gente, você tem nossa admiração e amizade”, afirmou.

A comparação feita por Paulo Serra reflete a similaridade do momento enfrentado por ambos os políticos. Assim como ele precisou reorganizar as contas públicas de Santo André após assumir de Carlos Grana, Taka Yamauchi terá a missão de governar Diadema após os dois mandatos de José de Filippi Junior (PT).