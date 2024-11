Advogada de Nego Di apaga foto que poderia levar humorista de volta à prisão

Nego Di deixou a Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, na noite da última quarta-feira, dia 27, e poucos dias após sua saída está correndo risco de retornar ao local.

De acordo com O Globo, uma postagem feita pela advogada do humorista nas redes sociais pode ter violado as regras impostas pelo Superior Tribunal de Justiça ao conceder-lhe liberdade provisória por meio de um habeas corpus. Uma das exigências seria não frequentar ou usar redes sociais, e esta teria sido violada.

Vale pontuar que na imagem compartilhada nas redes sociais da profissional, Nego Di aparece sorridente enquanto as advogadas celebram a soltura do cliente brindando com espumante.

Como esperamos para postar este retrato, escreveu na postagem.

A profissional concedeu uma entrevista ao O Globo e explicou o motivo de não ter visto problema na publicação:

As fotos estão no meu perfil. Por isso, não vemos problema, disse. Com a repercussão do assunto, ela então decidiu apagar a postagem.