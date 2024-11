Atila solicita agenda com Tarcísio para discutir alça

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) solicitou uma agenda com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estará em Mauá no dia 12 de dezembro para inaugurar a Praça da Cidadania, no Jardim Éden, ao lado do prefeito Marcelo Oliveira (PT). O parlamentar quer levar ao chefe do Palácio dos Bandeirantes o pedido para a construção de alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas a partir de Ribeirão Pires – uma novela que se arrasta há pelo menos 11 anos e que já passou pelas mãos de cinco governadores. “Essa obra é muito importante para trazer mais mobilidade não só para Ribeirão Pires, mas também para Mauá, Suzano e Itaquaquecetuba. O problema é que entra governo, sai governo, e nada é feito”, comentou Atila. “Essa alça precisa sair do papel. Faça um gol por Mauá, Ribeirão Pires, Suzano e Itaquá, governador.” Resta saber se Tarcísio se deixará sensibilizar pelo pedido do deputado. O republicano, vale lembrar, não marcou presença na campanha de Atila em Mauá, o que deixou insatisfeito o União Brasil. Para piorar a situação, Tarcísio vem a Mauá um mês e meio após o 2º turno para inaugurar uma obra junto com o prefeito, adversário do unionista na cidade. Atila deve estar se roendo…

Bastidores

Anúncio

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos, foto), começa hoje a compor o primeiro escalão de seu governo. O podemista anuncia às 10h, em um hotel da cidade, os nomes dos primeiros secretários. Ao menos cinco devem ser apresentados, entre eles os de Saúde, Comunicação e Desenvolvimento Econômico. No início deste mês, ao tornar público o grupo de transição, Marcelo revelou que esperava ver aprovada na Câmara, ainda este ano, uma reforma administrativa a fim de cumprir os compromissos de campanha, dentre os quais a criação da Secretaria da Mulher.

Em Brasília

O prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), viajou a Brasília e reuniu-se com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo. Nas redes sociais, o chefe do Executivo mauaense destacou a criação de quase 14 mil empregos com carteira assinada na cidade durante seu primeiro mandato (2021-2024). “Juntos, vamos ampliar nossos feirões de emprego e empreendedorismo, fortalecendo ainda mais as oportunidades para nossa gente. Seguimos trabalhando por uma Mauá de mais progresso e inclusão”, escreveu Oliveira.

Mais uma

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) vai homenagear o marido, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. A honraria será entregue em sessão solene na Assembleia Legislativa marcada para 2 de dezembro. Na quarta-feira, a Câmara são-bernardense já havia aprovado, por acordo de lideranças, a concessão ao tucano da Medalha João Ramalho, proposta pelo vereador Jorge Araújo (União Brasil), da base governista no Legislativo.

Troca de farpas

Em meio ao debate sobre a invasão de um prédio privado no Bairro Cerâmica, em São Caetano, com o apoio de partidos de esquerda, Gilberto Costa (Progressistas), líder do governo José Auricchio Júnior (PSD) na Câmara, apresentou proposta de criar uma comissão para apurar o ato e propor soluções. A propositura foi aprovada, mas Edison Parra (Podemos) e Bruna Biondi (Psol) foram contrários. Gilberto, então, provocou o podemista ao dizer que quem votou contra a matéria “só pode ser a favor da invasão”. Parra respondeu ser contrário ao “crime”, mas disse não entender qual seria o papel do Legislativo nesta comissão e ou apuração.