Silvia Pinal, uma das maiores atrizes da televisão e cinema mexicano, morre aos 93 anos de idade

Grande lenda do cenário artístico mexicano, Silvia Pinal morre aos 93 anos de idade. A artista alcançou sucesso na Era de Ouro do cinema do México e se tornou uma de suas principais atrizes, tendo trabalhado como Marga López, Pedro Infante e Silvia Derbez.

Fãs brasileiros puderam vê-la nas telas do SBT quando a emissora exibiu a versão original do sucesso infantil Carinha de Anjo em 2001, no qual fez participação. Outro sucesso televisivo que faz parte de seu currículo é A Dona.

A associação Nacional de Intérpretes do México comunicou a triste notícia através de uma publicação nas redes sociais e lamentou:

A diva do México foi a Musa de Luis Buñuel, pintada por Diego Rivera e reverenciada em todo o México, Silvia será lembrada por seus personagens, mas sobretudo por expor temas que ajudaram muitas mulheres em seu bem-sucedido programa Casos de mulher de vida real. Pinal é a mãe de nossos associados, Sylvia Pasquel e Alejandra Guzmán, a quem enviamos nossas mais profundas condolências em nome do Conselho de Administração e do Comitê de Fiscalização da ANDI; o mesmo que estendemos a todos os seus familiares, amigos e aos milhares de seguidores que sentirão falta desta grande intérprete.

Claudia Curiel de Icaza, Secretária de Cultura do Governo do México, também se pronunciou. No X, antigo Twitter, ela escreveu:

Lamento profundamente a morte da atriz principal Silvia Pinal. Trabalhou com grandes diretores como Luis Buñuel, e foi pioneira no teatro, abrindo caminhos para as gerações futuras. Seu legado como artista e sua contribuição para a nossa cultura são inesquecíveis. Descanse em paz.