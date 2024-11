José de Filippi reduz de 15% para 5% desconto na quitação do IPTU à vista

José de Filippi Júnior (PT), no apagar das luzes de seu quarto mandato à frente da Prefeitura de Diadema, conseguiu aprovar na Câmara a redução de 15% para 5% no desconto para pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Além disso, a partir de janeiro de 2025, morar na cidade ficará 4,76% mais caro, graças ao reajuste do tributo pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País.

“A administração municipal, dando sequência à consolidação da política tributária de justiça fiscal, pilar estabelecido desde o início deste período administrativo, e demonstrando percepção e sensibilidade em face do cenário econômico conjuntural, busca, mais uma vez, contribuir para que não haja agravamento das finanças dos cidadãos que moram e têm suas atividades empresariais em Diadema”, justificou o chefe do Executivo no projeto.

Dos 21 vereadores, apenas quatro foram contrários ao texto: Robson Nascimento dos Santos, o Boy (Progressistas); Cabo Ângelo (MDB), Eduardo Minas (Progressistas) e Marcio Júnior (Podemos). Reinaldo Meira (Solidariedade) não votou, pois estava ausente na hora da sessão.

Antes de votar, Cabo Ângelo comentou a decisão do prefeito de não estimular o pagamento à vista. “Em 2021, o Filippi fez um gesto importante, com lei complementar, e elevou o desconto de 10% para 15%. Agora, no apagar das luzes, o projeto inverte a condição, não sei se por estudo de viabilidade ou por avisar que os cofres não estão saudáveis”, declarou.

Marcio Júnior, em fala na tribuna para encaminhar o voto, sugeriu que a aplicação do reajuste pode desestimular a atração de novos negócios para o município. “O IPTU é a principal fonte de receita de Diadema, que já foi a cidade da indústria automotiva”, disse.

Os vereadores contrários à redução do desconto e ao reajuste do imposto, conforme o IPCA acumulado entre novembro de 2023 e outubro deste ano, concordam que a carga tributária na cidade é alta para os serviços oferecidos e os problemas existentes, tais como filas na área da Saúde e pacientes nos corredores de hospital, obras inacabadas e sem estimativa de entregas, como a do propagandeado novo Hospital Municipal. Sob justificativa de construir o equipamento, Filippi colocou no chão um prédio anexo ao Paço.

Cabo Ângelo ainda afirmou que a Câmara deveria “votar com convicção, não por ordem do Executivo”.

A gestão Filippi, por meio de nota, afirmou que “não haverá aumento real no imposto para o próximo ano. O tributo terá apenas a atualização monetária nos termos da legislação vigente, ou seja, a variação do IPCA entre novembro de 2023 e outubro de 2024”.

Segundo a Prefeitura, o projeto “simplifica a concessão de benefícios a aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência e idosos, que até então precisavam protocolar pedido de renovação do benefício a cada dois anos, passando então o benefício a ser concedido por tempo indeterminado, com apresentação de documentos periódicas, a serem solicitadas no planejamento da administração tributária da gestão.”

