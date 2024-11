PIB da Turquia cresce 2,1% na comparação anual do 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 2,1% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo trimestre de 2023, informou o Instituto de Estatísticas do país (Turkstat) nesta sexta-feira, 29. O resultado ficou abaixo da previsão de 2,3%, segundo dados compilados pela FactSet. O PIB encolheu 0,2% ante o segundo trimestre.

O setor de construção teve alta de 9,2% no terceiro trimestre, no comparativo com mesmo período de 2023.

As atividades financeiras e de seguros avançaram 6,2% e a agricultura, silvicultura e pesca, 4,6% na mesma base de comparação.

Na direção oposta, as outras atividades de serviços diminuíram 2,4%, também o setor industrial e as atividades profissionais, administrativas e de serviços de apoio diminuíram 2,2% e 0,3%, respectivamente.