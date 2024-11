Bastos tem lesão na coxa e deve desfalcar o Botafogo na final da Libertadores

Sai Bastos, machucado, e entra Adryelson. Essa deve ser a principal mudança do Botafogo para o tão esperado jogo decisivo da final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG neste sábado, em Buenos Aires.

O defensor deixou o campo machucado na partida em que os cariocas derrotaram o Palmeiras por 3 a 1 no meio de semana, pelo Campeonato Brasileiro, e sua presença no confronto é considerada bastante difícil.

Diante deste panorama, Adryelson, autor de um dos gols no triunfo sobre os palmeirenses, deve assumir o posto de titular na Argentina. O técnico Artur Jorge faz mistério sobre a condição de seu zagueiro titular e comandou um treino leve nesta quinta-feira.

Embalado pela vitória no Allianz Parque, que recolocou a equipe carioca na liderança do Nacional, o treinador português quer o time focado no que chama de "jogo mais importante da história do clube".

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 17h, no estádio Monumental de Nuñez. A definição da equipe carioca vai acontecer no trabalho desta sexta-feira.

Um dos principais nome do bom momento do Botafogo, Igor Jesus comentou sobre a expectativa que cerca o confronto. "Espero ser campeão e colocar o nome na história do clube. Vivo um momento de muita felicidade com meus companheiros e queremos cumprir esse objetivo", afirmou o centroavante em entrevista à ESPN nesta quinta-feira.