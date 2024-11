Dado Dolabella se pronuncia após Luana Piovani falar sobre agressão: Vítima eterna

Dado Dolabella usou as redes sociais para se pronunciar formalmente em relação as recentes declarações de Luana Piovani sobre as acusações de agressão que ela fez contra ele. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, a atriz relembrou, sem citar nomes, do caso que aconteceu em 2008.

Em seu pronunciamento, Dado acusou Luana de tentar se tornar uma vítima eterna, afirmando, ainda, que ela estaria atuando quando chorou durante a entrevista:

A Sra. Luana Piovani é useira e vezeira em utilizar a mídia para revólver aspectos de um processo julgado extinto no ano de 2017, sem condenação de Dado Dolabella. Reiteradamente, utiliza-se de fatos intencionalmente fermentados, personificando uma vítima eterna. Dramaturgia é a arte de criar e estruturar fatos para teatro, cinema e televisão. É a profissão da Sra. Luana Piovani. A mídia repercute e a Sra. Luana Piovani atinge o objetivo de manter ativa sua campanha de destruição de imagem de Dado Dolabella e manter-se em evidência. O Sr. Carlos Eduardo Dolabella está muito feliz em sua vida, desejando o mesmo à Sra. Luana Piovani, para que fique em paz.

Durante a entrevista, Luana falou sobre como não teve quase nenhum apoio ao denunciar Dado, seu ex-companheiro. Ao falar do assunto, ela acabou se emocionando:

- Quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou... Eu não tive suporte de absolutamente ninguém que não fossem os meus pais, os meus cinco amigos que souberam e o meu terapeuta, começou.

E continua:

- As pessoas diziam que eu tinha feito aquilo porque eu queria aparecer, queria chamar atenção. E existiam milhares, milhões de mulheres que falavam: Vem bater em mim, porque o cara era considerado bonito, sex symbol. [...] Mas o que atrapalha muito a nossa luta são as mulheres machistas, que são quase um terço do planeta machista. Enquanto as mulheres forem machistas, elas dão forças aos homens machistas.

Luana e Dado namoraram de 2006 a 2008, quando ela acusou o então companheiro de ter agredido ela e sua camareira. Em 2014, o ator foi enquadrado na lei Maria da Penha, no entanto, em 2024, segundo a colunista Fábia Oliveira, a advogada de Dolabella afirmou que ele foi absolvido.

Leia o comunicado:

Com relação aos fatos ocorridos no ano de 2008, envolvendo a Sra. Luana Piovani, informo ao público em geral que: A Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, em respeitável decisão proferida na data de 02 de setembro de 2016, absolveu Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho da acusação imposta a época dos fatos, após apresentação de sua defesa, representado pelo advogado Dr. Marco Aurélio Assef, estando extinto e arquivado definitivamente os autos. Dessa forma, Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho nada deve à Justiça.