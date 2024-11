Estamos estimulando estudantes que farão o futuro, diz vice-reitor da FSA

O 'Diário' celebra a 18ª edição do maior concurso literário da região com a premiação dos vencedores. A cerimônia acontece no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André, com apresentação da jornalista Juliana Bontorim. Para Roberto Sallai, professor e vice-reitor da Fundação Santo André, o evento prepara os alunos para os desafios que vem pela frente. “Estamos estimulando os estudantes, que formarão o futuro do Grande ABC, a pensar em temas de grande importância para a nossa sociedade”, afirmou.

Neste ano, o Desafio de Redação reuniu 316 escolas públicas e particulares, com o envio de 91.306 textos que exploraram o tema “O impacto da Inteligência Artificial na vida real". A edição tem um marco histórico com 43 vencedores e 46 premiações distribuídas, o maior número desde o início do projeto.

“Hoje é um dia muito feliz para toda a nossa região do Grande ABC. Ver todos esses jovens que se envolveram com o Desafio de Redação, promovido pelo 'Diário', nos deixa muito satisfeitos. Foi incrível perceber o quanto o desafio impacta a vida dos estudantes, estimulando-os a pensar em um tema tão importante quanto a inteligência artificial e a refletir sobre o impacto que ela já está tendo — e que terá ainda mais — na vida de todos nós”, disse Sallai.

Dividido em seis categorias, o concurso contempla estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além de professores e moradores da região. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e redes sociais do Diário.

Novas informações e destaques do evento serão divulgados ao longo do dia.