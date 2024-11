Datena deixa a Band e emissora se pronuncia: Trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos

Fim de um ciclo! Na tarde desta quinta-feira, dia 28, a Band confirmou a saída de José Luiz Datena da emissora. Com isso, o jornalista não terá o contrato renovado.

Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa da emissora, o canal se pronunciou sobre a saída do apresentador:

Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, Datena está saindo por vontade própria e não porque tem compromisso já acertado com outra emissora. Segundo ele, o apresentador tem o desejo de definir com calma quais serão os seus próximos passos.