Arthur Elias exalta força ofensiva da seleção feminina contra Austrália: 'Criamos mais chances'

Efetividade no ataque, jogo consistente e equilíbrio para suportar a intensidade da Austrália. O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, classificou a vitória de 3 a 1 da sua equipe nesta quinta-feira, em Brisbane, como um importante passo da equipe para formar um time competitivo.

"Fiquei contente porque o time conseguiu suportar a intensidade do jogo, fizemos um bom trabalho coletivo e apresentamos um jogo consistente. Criamos mais chances de gols com uma entrega muito grande das jogadoras", afirmou o treinador.

O duelo contra a Austrália foi o penúltimo compromisso do Brasil em 2024. Diante do desgaste por se tratar de um final de temporada, o treinador enalteceu a aplicação das atletas.

"Fizemos um bom jogo utilizando todas as trocas. Queremos dar oportunidade para outros nomes e tivemos algumas ausências importantes por causa de lesão. Mas fico satisfeito porque o Brasil tem muitas atletas jovens e talentosas", comentou.

Com a prioridade de formar um grupo competitivo visando a Copa América de 2025, o comandante destacou a importância de confrontos com equipes do nível da Austrália. "O meu objetivo é contar com todas as atletas que têm conhecimento e qualidade para vestir a camisa da seleção. Independentemente dos nomes, temos que montar uma equipe forte".

O Brasil volta a campo no próximo domingo para sua última partida do ano. O jogo esta marcado para as 5h45 (horário de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast, e o adversário será novamente a Austrália.