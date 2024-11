Gracyanne Barbosa revela motivo que levou ao fim de seu casamento: Ele mente sobre tudo o tempo todo

Gracyanne Barbosa participou do documentário Belo, Perto Demais da Luz, que estreou no Globoplay nesta quinta-feira, dia 28. Em sua fala, a ex-esposa do cantor, revelou o que motivou o fim do casamento.

- Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: Ah, ele traiu. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente sobre coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir.

Em um relato sincero, Gracyanne contou que ainda sente amor e carinho pelo ex, mas que não tem mais vontade de tentar:

- Eu não sei mentir. Eu sabia que eu ia chegar aqui e não ia conseguir falar: Ah, o Belo é um bom pai. Ele não é. Ele precisa resolver essas questões. Ah, o Belo resolve os problemas dele. Não, ele mente. Eu não queria fazer isso. Eu queria chegar aqui e falar: Ele é maravilhoso, foi um casamento incrível. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: Poxa, fala a verdade. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou.

Barbosa ainda afirmou acreditar que Belo pode ter um futuro incrível caso consiga resolver suas questões:

- Quando o Belo se senta em um lugar, todo mundo se apaixona no mesmo instante. Não conheço outra pessoa que seja assim. Quando ele conseguir cuidar da cabeça e tudo isso se juntar com essa bênção que ele tem, de ser um artista tão grande e uma pessoa tão encantadora, Belo vai voar por lugares que nunca imaginou. E acredito que realmente é o que ele merece.

A série documental sobre Belo conta com quatro episódios, de aproximadamente de quarenta minutos cada.