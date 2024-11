Em madrugada de insônia, William Bonner tieta Fernanda Torres e se declara ao cachorro nas redes sociais

Quem nunca perdeu o sono durante a noite, não é? Isso aconteceu com William Bonner, âncora do Jornal Nacional, na madrugada desta quinta-feira, dia 28, fazendo com que o jornalista revisitasse alguns momentos de sua vida.

Através das redes sociais, Bonner compartilhou uma série de registros, inclusive uma foto ao lado de Fernanda Torres, atriz em alta devido ao filme Ainda Estou Aqui. Na legenda, ele escreveu:

Insônia. E me dou conta de que já se vai uma década inteira desde o dia em que o tio tiete conseguiu essa selfie.

Bonner ainda se declarou ao cachorro que resgatou, Tobias. E lembrou de algumas capivaras que costumam rondar uma de suas propriedades.