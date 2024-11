Yuri ganha coroa rural e se livra da roça em A Fazenda 16

Em uma Prova do Fazendeiro em que os peões precisaram de agilidade e pontaria, a disputa do trio colocou direto na berlinda Luana e Juninho, que vão enfrentar Fernando Presto na roça. Se livrando de lutar pela preferência do público na próxima quinta-feira, dia 28, Yuri Bonotto conquistou o tão cobiçado chapéu.

Repercutindo as discussões da última roça, os peões Sacha e Gilsão falaram sobre as estratégias do porquê Gui Vieira escolheu indicar o Juninho para a berlinda. Mas como nada em A Fazenda 16, fica em segredo o personal trainer já contou para o ex-astro mirim todo o papo.

Na hora de apostar no nome que os peões querem que volte como o comandante da sede, Bill foi o que mais recebeu votos. Vale lembrar que ele é o único membro do grupão que vai competir contra dois do G4, Yuri e Luana.

No tratorzão de aço de A Fazenda 16, o trio teve que encontrar a chave certa para abrir o baú, depois buscar as ferraduras para jogar no alvo. Quem fizesse isso em menos tempo e tocasse o sino se tornava o mais novo fazendeiro.

Apesar de não ter sido a primeira a abrir o baú, Luana conseguiu puxar as ferraduras e começar a lançar no alvo. Com estratégias parecidas, Yuri seguiu a amiga de perto e conseguiu colocar a primeira ferradura na caixa de areia antes da influenciadora.

Enquanto isso, Juninho ficou mais distante após ter dificuldades para abrir o baú e depois puxar o cavalo para pegar as ferraduras. Com todos correndo contra o tempo, Yuri conseguiu se distanciar com duas de diferença para Luana.

Depois de pegar o jeito na hora de laçar o cavalo, Yuri conseguiu jogar rapidamente a última ferradura e tocou o sino, conquistando mais um mandado da sede.