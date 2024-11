Campo do Nova Petrópolis em São Bernardo entra na etapa final de obras

A Prefeitura de São Bernardo realizou vistoria nas obras de modernização do campo do Nova Petrópolis (Avenida Imperatriz Leopoldina, 929), no início da semana, e informou que as intervenções no equipamento esportivo entraram na reta final – a previsão é que a entrega aconteça no início de dezembro.

O projeto envolve investimento aproximado de R$ 3,5 milhões, em parceria com a iniciativa privada, englobando melhorias em mais de 7.000 metros quadrados de área, nas proximidades da Praça do Professor e da Secretaria de Transportes e Vias Públicas. De acordo com o Paço, a medida é contrapartida viabilizada por meio de EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).

Entre os serviços executados estão a reforma da área social e sala de cursos, com acessibilidade, reforma e modernização da parte elétrica, hidráulica e pintura dos vestiários, instalação de grama sintética, com drenagem, além de novas arenas para beach tênis e vôlei.

O Campo do Nova Petrópolis leva o nome de Praça de Futebol Almerindo Protti – Brota, em homenagem a um dos fundadores do EC Brasil, clube tradicional de 70 anos de história no município. A partir da entrega, o espaço será utilizado de forma compartilhada pelo Brasil e CA Sansil.