Lucas Ferron projeta A-2 com Santo André

O Santo André segue na preparação para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2025. E um dos reforços anunciados é o lateral-direito Lucas Ferron, 25 anos, que já realiza a pré-temporada com a equipe. Com experiências recentes no futebol mineiro, o jogador destacou a chance de vestir a camisa do Ramalhão no Estadual.

“Vir para o Santo André significa ter uma grande oportunidade. Sei que têm profissionais trabalhando muito para conseguir o acesso e isso me motiva ainda mais para estar aqui. Posso garantir que não vai faltar empenho e dedicação no dia a dia”, disse o atleta, que chega ao Santo André com o objetivo de recolocar a equipe na elite do futebol paulista.

Anunciado na última semana, Ferron já defendeu as cores de outro time do Grande ABC, o São Bernardo FC, e também acumula passagens por Novorizontino e Guarani. Nesta temporada, ele atuou por Itabirito-MG e Pouso Alegre-MG. Já no dia a dia do Ramalhão, o foco do elenco é somente em retornar à Primeira Divisão estadual.

"O objetivo é o acesso. Vamos trabalhar para que seja alcançado. Só pensamos nisso no dia a dia. Porém, acredito que no torneio temos de olhar jogo a jogo porque será uma das disputas de A-2 mais difíceis dos últimos anos. Vamos ter de fazer de cada partida uma final”, completa o defensor.

Além de Ferron, o Ramalhão segue a reforçar o elenco, quase totalmente renovado para 2025. Dos nomes divulgados que compõem o grupo, apenas o meia Nelsinho, o volante Daniel Pereira e o zagueiro Rafael Milhorim defenderam a equipe em 2024.

Nesta semana, o Santo André confirmou o centroavante Michel Douglas como reforço do clube. Com 32 anos, o experiente atleta deve liderar a linha ofensiva do time comandado por Gilson Kleina, e chega no Ramalhão com um título da Série C do Brasileiro na bagagem, conquistado em 2017 pelo CSA-AL.

A Série A-2 tem o início programado para 15 de janeiro, com previsão de duração até 6 de abril.