AD Sto.André conhece datas das finais do Paulista de basquete

A Federação Paulista de Basketball definiu que o primeirio jogo da final da Divisão Especial do Paulista de basquete feminino, entre AD Santo André e Campinas, será amanhã, às 19h, com mando do time do Interior. As andreenses jogam em casa no segundo duelo, na segunda-feira (2), e também decidem em casa um possível jogo de desempate, na próxima quarta-feira (4).