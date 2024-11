Em São Bernardo, Parque Caminhos do Mar tem desconto para visitação

A Parquetur anunciou uma promoção especial para quem busca contato com a natureza em alguns dos mais belos parques brasileiros. Durante a campanha Green Friday, que acontece no dia 29 de novembro, turistas poderão garantir hospedagem com 50% de desconto em modalidades que incluem campings e trailers com serviço all-exclusive. A promoção é válida para reservas realizadas a partir da meia-noite do dia 29 e poderá ser aproveitada até 31 de março de 2025, com exceção do feriado de Carnaval.

Os destinos participantes incluem o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro; o Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais; e o Caminhos do Mar, na Serra do Mar, em São Bernardo, a cerca de uma hora da Capital.

No Caminhos do Mar, uma das principais atrações é o serviço de hospedagem em trailers. Com opções para acomodar entre duas e quatro pessoas, os trailers oferecem estrutura confortável e incluem um pacote "all-exclusive", que abrange acesso a trilhas, atividades como tirolesa e locação de bicicletas (disponíveis em fins de semana e feriados), além de café da manhã e estacionamento.

Já o camping, alternativa mais tradicional, permite uma vivência imersiva em meio à natureza com valores ainda mais acessíveis.

Preços promocionais para o dia 29/11:

Trailer para 2 pessoas: de R$ 1.500 por R$ 750

Trailer para 3 pessoas: de R$ 1.700 por R$ 850

Trailer para 4 pessoas: de R$ 1.900 por R$ 950

Camping: de R$ 60 por R$ 30 (por baia, que acomoda até duas barracas para 2 pessoas ou uma para até 6 pessoas)

As diárias promocionais incluem acesso a diversas atrações e atividades disponíveis nos parques.

As reservas podem ser realizadas exclusivamente no site oficial do Caminhos do Mar ou por meio de canais diretos da Parquetur. No entanto, os pernoites promocionais estão sujeitos à disponibilidade e às condições climáticas, sem possibilidade de reagendamento ou reembolso.

Para mais informações e reservas, acesse www.caminhosdomar.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp: (11) 97279-5616.