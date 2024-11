Liverpool vence Real Madrid e segue líder na Liga dos Campeões

O Real Madrid voltou a decepcionar a sua torcida nesta quarta-feira em jogo válido pela Liga dos Campeões. Diante do Liverpool, o time espanhol sentiu as ausências de Vini Jr, Rodrygo e Eder Militão e acabou derrotado por 2 a 0 no Anfield. Na partida, Mbappé teve a chance do empate no segundo tempo, mas perdeu um pênalti que o goleiro Kelleher defendeu.

O Liverpool continua implacável com os seus adversários e obteve a sua quinta vitória em cinco rodadas chegando aos 15 pontos e à liderança isolada da classificação. Já o atual campeão da competição amarga a terceira derrota em cinco partidas, soma seis pontos e vai complicando suas chances de classificação (24º lugar).

Fazendo valer o fator campo e com o apoio de sua torcida, o Liverpool não teve dificuldade em se impor diante do atual campeão do torneio. Com uma marcação ajustada, o time do técnico Arne Slot tomou conta do meio-campo, criou as melhores chances da etapa inicial e ainda impediu que Mbappé fosse acionado nos contra-ataques.

Na melhor chance criada, o volante Curtis Jones saiu de frente para Courtois na área. No momento da conclusão, porém, o goleiro belga conseguiu diminuir o espaço e fez uma grande defesa que garantiu o 0 a 0 no placar aos 22 minutos.

No jogo aéreo Darwin Núñez também foi um perigo constante para a defesa merengue que sofreu com o bom toque de bola dos anfitriões e se viu obrigada praticamente a se defender o tempo inteiro.

Na volta do intervalo, o panorama não mudou. O Liverpool seguiu apostando na posse de bola e nos deslocamentos na frente para achar espaços. De tanto insistir, a estratégia deu certo e, aos seis minutos, os ingleses movimentaram o marcador.

Mac Allister iniciou a trama fechando da esquerda para o meio da área e fez a tabela com Bradley. Na devolução, o camisa 10 chutou rasteiro e cruzado. Courtois se esticou para tentar a defesa mas não conseguiu evitar o gol do Liverpool.

Com a desvantagem, o Real Madrid resolveu ir para cima e teve a chance do empate logo na sequência. Lucas Vazquez foi derrubado na área por Robertson e o árbitro marcou pênalti. Encarregado da cobrança, Mbappé chutou no canto, mas o goleiro Kelleher foi bem no lance e fez a defesa.

O gol que definiu o triunfo veio de uma cobrança de escanteio. O atacante Gakpo subiu mais do que a marcação e cabeceou sem chances de defesa para Courtois: 2 a 0 aos 31 minutos.

No outro jogo da rodada, o Borussia Dortmund conseguiu um importante resultado na casa do adversário ao superar o Dínamo Zagreb por 3 a 0. Em boa fase na competição, o time alemão chegou aos 12 pontos na classificação e aparece em quarto lugar. Já os donos da casa permanecem estacionados na tabela com sete pontos.

O triunfo começou a ser construído no fim do primeiro tempo. Na melhor chance que teve, Gittens achou espaço na área para chutar com firmeza e fazer 1 a 0 aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, os donos da casa foram com tudo em busca do empate e acabaram sendo punidos pela ousadia. Aos 11, Bensebaini acertou bela cabeçada e ampliou. No fim Guirassy deu números finais ao confronto: 3 a 0.

Aston Villa e Juventus também mediram forças nesta rodada do torneio europeu de clubes. Em um confronto onde a marcação prevaleceu sobre as jogadas de criação, o jogo ficou no empate de 0 a 0.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes que figuram na parte intermediária da classificação. A equipe inglesa chegou aos dez pontos, dois a mais que a Juventus.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Estrela Vermelha 5 x 1 Stuttgart

Sturm Graz 1 x 0 Girona

Aston Villa 0 x 0 Juventus

Bologna 1 x 2 Lille

Celtic 1 x 1 Club Brugge

Dínamo Zagreb 0 x 3 Borussia Dortmund

Liverpool 2 x 0 Real Madrid

Monaco 2 x 3 Benfica

PSV Eindhoven 3 x 2 Shakhtar Donetsk