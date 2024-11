Riot Games traz elenco da série Arcane para painel na CCXP24

O primeiro dia da CCXP24 será marcado pela presença inédita de talentos de Arcane, a série animada baseada no jogo League of Legends, da Riot Games, que está disponível na Netflix. Reed Shannon e Mick Wingert, os atores das vozes originais dos personagens Ekko e Heimerdinger, respectivamente, sobem ao palco Thunder by Claro tv+ na quinta-feira (5 de dezembro), a partir das 18h45, junto à co-produtora executiva e roteirista da série, Amanda Overton, e o compositor e produtor executivo da trilha sonora de Arcane, Mako (aka Alex Seaver), em painel realizado pela Riot Games.

Na segunda e última temporada de Arcane, os personagens Ekko e Heimerdinger ganham um papel importante na grande batalha envolvendo Piltover e Zaun, as cidades em que a série é ambientada. Pela primeira vez no Brasil, os atores vão conhecer de perto uma das comunidades mais apaixonadas por LOL, que é a brasileira!

Antes de subir ao palco Thunder by Claro tv+, os atores, e também Mako - que é o responsável pela incrível trilha sonora de Arcane, que nesta temporada tem Linkin Park, Stray Kids, Twenty One Pilots, Ashnikko, e outros grandes artistas -, participam de um Meet & Greet no estande da Riot Games, às 16h. Mako também irá participar do Painel Ultra, neste mesmo dia, às 14h30, e na sexta (dia 6), Mick retorna ao evento para realizar uma sessão de autógrafos para promover um de seus livros no estande da Chiaroscuro.

”Arcane é um marco na história dos 15 anos de League of Legends, e por isso trazer talentos da série para o Brasil, para estar perto da comunidade no maior evento de cultura pop, é um presente da Riot para o público brasileiro, que demonstra sem cessar tanto carinho e paixão com essa história. Esperamos que o retorno da Riot na CCXP seja inesquecível para os fãs e que eles se divirtam e se sintam ainda mais parte do universo de LOL”, afirma Natalia Arantes - Sênior Manager de Comunicação e Marketing da Riot Games Brasil.

A segunda temporada de Arcane desperta tensão, surpresa, tristeza, raiva, nostalgia, felicidade, diversão, medo, romance… e o estande temático de Arcane na CCXP, desenvolvido pela tm1 em parceria com a Riot Games, promete fazer a comunidade mergulhar mais uma vez nessa emocionante narrativa com diversas experiências que vão os colocar no centro de momentos icônicos da série.

Em uma atmosfera de total imersão, as ativações vão promover a sensação de, por exemplo, estar em meio à população de Zaun sendo tomada por seguidores da Jinx! Enquanto desfrutam de todo o entretenimento em cada atração, os visitantes ganham itens inéditos, que trazem identidade e diversão!

E aquele momento de gameplay com os amigos não pode faltar. A comunidade poderá se reunir no espaço da Riot para jogar nas game stations de League of Legends: Wild Rift!

“Tudo o que estamos desenvolvendo para este estande resultará em uma experiência única e impactante aos fãs de Arcane e dos jogos da Riot, oferecendo um lugar em que a comunidade vai poder expressar a enorme paixão pelo mundo de Runeterra! Além disso, o espaço na CCXP é também uma celebração para acolher novos admiradores da história e dos personagens de LOL, e fazê-los se sentirem mais ainda emocionalmente conectados a este universo tão icônico”, completa Daniel Gouw - Diretor de Marketing Criativo da Riot Games no Brasil.

A CCXP24 acontece de 5 a 8 de dezembro, no São Paulo Expo, e a Riot Games terá ainda mais novidades de Arcane no evento, assim como em outras ativações pelo Brasil e mundo. Não deixe de acompanhar também o site e as redes sociais de League of Legends para mais informações.