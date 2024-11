Grande ABC cria Fórum Regional de Igualdade Racial

O Grande ABC criou nesta terça-feira (26/ o Fórum Regional de Igualdade Racial. A iniciativa foi oficialmente instituída durante evento organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) Igualdade Racial do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, realizado no auditório da entidade regional.

O Fórum Regional de Igualdade Racial do Grande ABC, composto por representantes do poder público e da sociedade civil, passa a ser um espaço de consolidação de políticas públicas efetivas e ampliação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

O coordenador do GT Igualdade Racial, João Moreira, o Mestre Pelé, destacou a importância da criação da iniciativa. “A participação da sociedade civil e do poder público das setes cidades foi marcante para concretizarmos nosso objetivo de reativar o Fórum Regional Promoção da Igualdade Racial. O evento mostrou que todos estão focados nas ações de enfrentamento ao racismo”, afirmou.