Atlético-MG embarca para Argentina e jogadores aplaudem torcida em festa

Os jogadores do Atlético-MG deixaram o Brasil rumo à Argentina nesta quarta-feira sob enorme e confiante festa. Depois do último treino em solo brasileiro antes da decisão da Libertadores de sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, contra o Botafogo, o time foi "abraçado" pela torcida. E fez questão de saudar os atleticanos.

"Vamos, vamos Galo, ganhar a Libertadores. Vamos, Galo, vamos, vamos Galo, ganhar a Libertadores...", cantaram os torcedores que lotaram a Cidade do Galo. O famoso "eu, acredito", também marcou presença na festa dos atleticanos. Uma multidão também se dirigiu ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

O elenco do técnico Gabriel Milito desceu do ônibus que o levou da Cidade do Galo ao aeroporto quando a festa aumentou, com muitos rojões, bandeiras e cantoria em alto e bom som. Os jogadores resolveram agradecer aos torcedores e se dirigiram até onde eles estavam e bateram palmas pelo apoio incondicional.

O meio-campista argentino Zaracho, machucado, será o único desfalque de Milito. Mas estará com o grupo em seu país natal. A escalação deve ser definida somente após a atividade de sexta-feira, mas os atleticanos acreditam em esquema ofensivo, com Hulk, Paulinho e Deyverson no ataque.

Os jogadores estavam encantados com a festa. O lateral Guilherme Arana e Deyverson chegaram a cantar as músicas da torcida e eram muito exaltados. O atacante, contratado para esta temporada, é aposta dos atleticanos para ser um dos heróis da decisão. Ele já deu um título ao Palmeiras.