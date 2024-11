Lucas Ferron enaltece chegada ao Santo André e projeta Série A-2

O Santo André segue se preparando para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2025. E um dos reforços anunciados é o lateral-direito Lucas Ferron, 25 anos, que já está realizando a pré-temporada com a equipe. Com experiências recentes no futebol mineiro, o jogador destacou a chance de vestir a camisa do Ramalhão em um Estadual.

“Vir para o Santo André significa ter uma grande oportunidade. Sei que têm profissionais trabalhando muito para conseguir o acesso e isso me motiva ainda mais para estar aqui. Posso garantir que não vai faltar empenho e dedicação no dia a dia”, disse o atleta, que tenta levar o clube à primeira divisão após a queda no ano passado.

Ferron acumula passagens no futebol paulista por Novorizontino, Sao Bernardo e Guarani, onde foi revelado. Nesta temporada, ele atuou por Itabirito e Pouso Alegre, tendo 11 partidas. Já no dia a dia do Ramalhão, o foco do elenco é somente em retornar à elite do Paulistão.

“O objetivo é o acesso. Vamos trabalhar arduamente para que seja alcançado. Nós só pensamos nisso no dia a dia. Porém, acredito que no torneio temos que olhar jogo a jogo porque será uma das A-2 mais difíceis do últimos anos. Vamos ter que fazer de cada partida uma final, classificar e chegar no mata-mata pronto para qualquer adversidade”, completou.