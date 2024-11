Naiara Azevedo volta a falar sobre violência doméstica: 'Um ano que eu estou vivendo de fato'

Há um ano, Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido e empresário Rafael Cabral, com quem foi casada por 10 anos, até 2021. Ela o acusa de violência patrimonial, física e psicológica. Na época, a cantora sertaneja e ex-BBB concedeu entrevista ao Fantástico, em que detalhava a situação.

Na segunda-feira, 25, Naiara foi convidada especial do Encontro, em programa dedicado ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, e voltou a falar sobre o tópico delicado. Em entrevista concedida à Quem nos bastidores do programa, Naiara compartilhou como está sua vida após a denúncia.

"Vivi uma prisão sem grades, e pude me libertar, romper essa barreira, abrir a porta do cativeiro, sair falar: Estou livre. Independentemente das consequências que vierem, nenhuma consequência vai ser pior do que isso, do que vivi durante toda a minha vida com essa pessoa", contou Naiara à publicação.

Naiara já era separada de Cabral há alguns anos, o que até então não havia revelado em público, mas ainda trabalhava com o ex-marido. A relação profissional, que se manteve tóxica, incentivou a denúncia. "Minha vida pessoal sempre foi guardaria a sete chaves (...) então muitas pessoas se surpreenderam", notou ela.

A cantora compartilhou um conselho para quem sofre violência doméstica: "Esse tipo de gente não merece uma segunda chance, quem merece uma segunda, terceira, quantas chances foram necessárias é você, porque você merece todas as chances de ser feliz. Lute contra isso".

Um ano depois da denúncia, aos 35 anos, ela afirma à Quem que está vivendo uma nova vida. "Assumi a minha vida sentimental, estabilidade emocional, psicológica e o meu trabalho. Falo que tenho um aninho de vida, é praticamente isso, um aninho que eu estou vivendo de fato." A cantora está em um relacionamento com o empresário Bruno Carneiro.

Naiara acrescenta: "Hoje, tenho um brilho no olhar. Algumas pessoas me olham e falam que estou bem, diferente, mais bonita. Mas eu sou a mesma pessoa, não troquei a cor do meu cabelo, não fiz nenhuma procedimento estético, nada que mudasse dessa forma. A beleza que as pessoas enxergam em mim é essa leveza que transcende. O que mudou em um ano é essa leveza."