Obituário - 28 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Idalina Agnela da Silva, 97. Natural de Tanhaçu (Bahia). Residia no Jardim do Pilar, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Jardim da Colina.

Genoefa Barbosa Itamoto, 92. Natural de Monte Belo (Bahia). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Wilce Machado Paschoalini, 89. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elvira Bertolina da Silva, 88. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Heleno Ferreira de Souza, 81. Natural de Sairé (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Severina Maria de Oliveira, 75. Natural de Ipojuca (Pernambuco). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Pereira dos Santos, 73. Natural de Valparaíso (SP). Residia na Vila Renato, em São Paulo, Capital. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Élvio da Silva, 73. Natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Clair Cevila Pablos, 70. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Marivaldo Aparecido Teixeira Pinto, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alice Felix de Oliveira, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Márcia Cristina Lima de Medeiros, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adenis Ribeiro Martins, 55. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio de Souza Dias Júnior, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Farmacêutico. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suzan Cristina de Souza Teixeira, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Serviços gerais. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson Diniz Junior, 20. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria de Lourdes Chiaradia Douverney, 90. Natural de Pirangi (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Kyu Yup Han, 74. Natural da Coréia do Sul. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Gislene Aparecida da Silva, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

RIBEIRÃO PIRES

Nicéia dos Santos Gusmão, 82. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Vanderlei Agatão da Silva, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.