Tonico Pereira já tem data para voltar às gravações de Volta por Cima após uma semana internado

Boa notícia! Após ficar internado por uma semana tratando uma pneumonia, Tonico Pereira já tem data para voltar aos trabalhos. As informações são da colunista Carla Bittencourt.

De acordo com a profissional, se nada mudar, o ator volta às gravações da novela Volta por Cima na quinta-feira, dia 28, para dar vida ao seu personagem Seu Moreira.

Vale pontuar que com a internação do ator, algumas cenas da novela ficaram suspensas aguardando o retorno de Tonico. A sequência, ainda segundo Carla, já irá ao ar no próximo dia 7 de dezembro.

O ator ficou internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.