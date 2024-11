Sacha e Gilsão conversam sobre jogo e Fernando segue confiante com roça... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A formação da roça em A Fazenda 16 rolou ao vivo no programa da última segunda-feira, dia 26. Isso definiu que Fernando, Luana, Juninho e Yuri estão na berlinda - e alguns deles com a possibilidade de escapar do sufoco na Prova do Fazendeiro que acontece nesta quarta-feira, dia 27.

E a madrugada continuou rendendo, é claro! Após a votação, Sacha e Gilsão, que estão em grupos rivais, tiveram uma conversa honesta na dispensa da sede, onde colocaram todos os pontos que precisavam um com o outro e o ator mencionou que sentia o personal se escondendo no jogo.

- Às vezes que você votou, eu não senti que você tinha um posicionamento original, uma coisa pensada por você. Duas vezes que você votou em mim, como fez na Larissa e na da Babi, achei que estava levantando uma pauta que não te cabia, iniciou Sacha.

- Não levantei pauta. Eu deixei claro que não acharia maneiro alguém fazer isso com uma irmã minha, com minha mãe! Tu sabe que se estivesse lá fora e fizesse isso com tua mãe ou tua tia, o que tu iria fazer? Ficar olhando?, rebateu o peão.

- Mas o que eu fiz com ela? Eu estava no meu momento de fala, andou até metade do caminho e falou que não ia deixar eu falar, pontuou o ator.

- Você se posicionou na frente dela. O contexto foi que você oprimiu uma mulher naquele momento. Você foi até ela. Se você vai até ela, como ela te oprime? Se meu ponto de vista é me esconder, você vê diferente, concluiu.

Fernando está confiante na roça: Vou ser o tiro no pé deles

Mesmo na roça e sem direito a se salvar, Fernando segue confiante de que conseguira eliminar alguém do G4. Em uma conversa no quarto com Albert e Sidney, o cozinheiro diz que não sairá agora:

- Se Deus quiser eu vou ser o tiro no pé deles! Deus e o público vão querer... Ele [Sacha] tirou que todo mundo que briga com ele sai, e eu brigo com ele desde a primeira semana, e eu não saí, pontuou.

- Esse que é o problema, eles nunca assumem nada no discurso dele, não reconhecem o que fazer errado e o que as pessoas fazem de errado, disse Sidney.

E aí, para quem vai a sua torcida?