Bolsas da Europa continental caem com apreensão sobre economias e Londres resiste com ganho

As bolsas da Europa continental cedem nesta quarta-feira, 27, com Paris mostrando queda de 1%, em meio a apreensões sobre o baixo dinamismo das economias da região, após dados mostrarem piora da confiança na França e Alemanha. Mercado mantém ainda cautela antes de dados nos Estados Unidos e com dificuldades do governo francês em aprovar o orçamento de 2025. Em Londres, o FTSE 100 subia com as ações da EasyJet em destaque no bloco de altas após resultado.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice Stoxx 600 tinha queda de 0,34%.

Na França, o humor entre os consumidores piorou este mês, à medida que a turbulência política e industrial abalou a confiança das famílias. O índice caiu de 93 em outubro para 90 em novembro. Na Alemanha, a confiança do consumidor na Alemanha piorou para o menor patamar desde maio.

Em Paris, a seguradora AXA despencava 4,25%, seguida pela queda da Teleperformance (-4,33%). O Société Générale perdia 3,58% e a STMicroelectronics recuava 2,60%, perto das 7h30 (de Brasília). O setor de luxo reforçava a dinâmica baixista após dados fracos na China.

Do lado oposto, a Easyjet subia 1,04% em Londres. A companhia aérea de tarifas de baixo custo informou que seu lucro no ano fiscal terminado em 30 de setembro cresceu 34% para 610 milhões de libras esterlinas, após outro desempenho recorde durante os meses de verão no Hemisfério Norte.

"Este forte desempenho reflete a eficácia e execução de nossa estratégia, bem como a popularidade contínua de nossos voos e férias. Também representa um passo significativo em direção à nossa meta de gerar de forma sustentável mais de 1 bilhão de libras em lucro anual antes dos impostos", disse o CEO da empresa, Johan Lundgren.

Ainda em Londres, o Standard Chartered subia 0,27%, após o banco informar que estuda a potencial venda de um pequeno número de negócios na África, como parte da sua reorientação estratégica para impulsionar o crescimento dos rendimentos e retornos.

Em Helsinque, a Nokia cedia 0,36% após fechar um acordo com a Deutsche Telekom para desenvolver uma rede na Alemanha.

Às 7h25 (de Brasília), a Bolsa de Paris cedia 1,13% e a de Londres tinha alta de 0,14%. A bolsa de Lisboa cedia 0,59%. Frankfurt recuava 0,43%. No câmbio, o euro ensaiava recuperação, cotado a US$ 1,0518 e a libra subia a US$ 1,260.

*Com informações da Dow Jones Newswires