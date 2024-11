Ex-deputado e suplente de vereador batem boca com invasores de prédio em São Caetano

Arthur do Val, ex-deputado estadual, e Pedro Umbelino, pastor evangélico e suplente de vereador pelo União Brasil em São Caetano, confrontaram invasores de um imóvel na rua José Benedetti, no Bairro Cerâmica. Durante a confusão, os integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) bateram boca com lideranças do Movimento Olga Benário, que se apropriou do edifício na última semana.

Na tarde de ontem, a dupla e outros apoiadores estiveram em frente do imóvel para gravar a situação, confrontar as pessoas e “expor o ato criminoso” cometido por quem ali estava, além de cobrar providências do governo municipal, no entanto, as coisas saíram de controle e policiais militares e guardas-civis foram acionados para apartar a confusão.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Umbelino, provoca o chefe do Executivo são-caetanense. “Prefeito (José) Auricchio (Júnior-PSD), cadê seu posicionamento em relação à invasão de um patrimônio privado que está sendo invadido por vagabundos. É assim que vai (você, Auricchio) deixar a cidade, nessa situação de invasão de vagabundos?”, questionou o suplente de vereador.



Durante a gravação, uma liderança do movimento Olga Benário, após descer do edifício de cinco pavimentos e alcançar à rua, aos gritos e com dedo em riste, segue em direção ao grupo do MBL e afirma: “vou quebrar esse seu celular”, ao fundo gritos de pessoas tentando apartar a confusão. Na sequência, a mesma jovem começa a apontar para uma pessoa que filmava a situação, para do Val e Umbelino e faz grave acusação, sem provas. “Quer pegar as meninas lá dentro. Tudo agressor de mulheres”.



No vídeo editado, a mulher não identificada, chama o grupo de covardes por atacar “grupo de mulheres organizadas”, no entanto, nas imagens, homens também estavam posicionados em uma das sacadas e na rua, junto da militante.



Com a chegada da Polícia Militar, a invasora segue em confronto com o ex-deputado e com o suplente de vereador na discussão. Em dado momento, mesmo sendo orientada por uma militar feminina, a mulher lança uma banana contra do Val.



Segundo Umbelino a ida do grupo tem objetivo de “expor ao ato criminoso de invasão de uma propriedade alheia. Antes de ir até o local, conversamos com o proprietário, um senhor de quase 90 anos de idade, que está sofrendo muito, tá perdido. Nós oferecemos para ele toda a assistência jurídica”.



O Movimento Olga Benário, por meio das redes sociais, também se manifestou. Com vídeos mostra a mesma mulher, que jogou uma banana contra do Val, “partido para cima” do grupo. O ex-deputado fez gesto obsceno ao colocar a mão nas partes íntimas.



O grupo invasor, afirmou, na gravação que “as mulheres organizadas botaram os fascistas para correr da frente da ocupação da Mulher Operária”, diz uma liderança, que não teve o nome divulgado. A mesma jovem ainda afirmou que o grupo liderado por Arthur do Val e Pedro Umbelino promoveu “ataques contra mulheres” e que eles “tentaram invadir a ocupação”.

O ex-candidato a vereador por Americana, Rafael Macris (Progressistas), também participou do ato em São Caetano.