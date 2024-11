Aplicativo SP Mulher Segura teve quase 5.000 downloads

O aplicativo SP Mulher Segura, plataforma que facilita o acesso de vítimas de violência doméstica aos serviços de proteção do Estado, completou sete meses de lançamento com mais de 4.500 downloads. A ferramenta da SSP (Secretaria da Segurança Pública) está disponível para iOS e Android e reúne funcionalidades como o registro de ocorrências e o acionamento da Polícia Militar.

A plataforma faz parte do programa SP Mulher e reforça as ações do SP por Todas: 21 dias por elas, campanha que dá visibilidade ao movimento 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, com alcance internacional e envolvimento tanto do poder público quanto da sociedade civil.

Desde o lançamento do aplicativo, já foram feitos 426 acionamentos do botão do pânico, que identifica se a vítima possui alguma medida protetiva e, em caso positivo, utiliza o botão para situações de emergência.

Para ter acesso ao aplicativo, é preciso realizar o download e cadastro, informando dados pessoais, e em seguida, ler e aceitar um termo de ciência. Dentro do programa, ela terá quatro funcionalidades: o acesso ao botão do pânico, iniciar um atendimento; georreferenciamento para visualizar batalhões e delegacias da PM (Polícia Militar) próximos; e abrir um boletim de ocorrência virtual.

Desde março, foram feitos 481 boletins pelo aplicativo SP Mulher. Assim que o serviço é ativado, o pedido é encaminhado automaticamente para a Delegacia da Defesa da Mulher, que valida o boletim e fornece as informações necessárias à vítima.