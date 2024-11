AD Santo André bate atuais campeãs e chega à final do Paulista

O título da Divisão Especial do Campeonato Paulista Feminino de Basquete nunca esteve tão perto para as atletas da AD Santo André, que derrotaram as do Sesi Araraquara na segunda-feira, por 69 a 61, e conquistaram a vaga na grande decisão. O Campinas será o ardversário das andreenses nas finais, que terão as datas definidas nesta quarta-feira (27) pela Federação Paulista de Basketball.