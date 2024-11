Canja com Canja é atração nesta quarta no Teatro Municipal de Santo André

A noite será de muita música boa e canja quentinha nesta quarta-feira (27) no saguão do Teatro Municipal de Santo André. O espaço recebe, a partir das 19h, a edição de novembro do Canja com Canja, que integra a programação do Mês da Consciência Negra na cidade.

A iniciativa é um projeto da Secretaria de Cultura, sucesso nos anos 2000, que tem a proposta de ser uma vitrine permanente da produção musical local e também um espaço de encontro de estilos e de gerações de músicos da cidade. Ao término das apresentações é servida a tradicional canja de galinha (com opção vegana) ao público.

A voz potente da cantora Thay Santos (@canta_ai_thay) abre o Canja com Canja desta quarta. Thay é uma artista independente da região que começou a carreira aos 13 anos, na Bahia, em Missão de Aricobé, e veio para Santo André aos 18 anos.

O multiartista de Osasco Andarilho Cha, que classifica sua música como “urbana experimentalista”, é outra atração do Canja com Canja nesta semana. Cha é um músico performático que se intitula “O criador da música preta brasileira teatral” e faz questão de tratar a problemática da vida com leveza e bom humor.

Danilo Sanches (@odanilosanches), artista que mistura groove-funk com ijexá, convidando a plateia a adotar atitude mais positiva em relação à vida, sobe ao palco do Canja na sequência. Ele elegeu 2018 como o ano de consolidação de sua carreira, quando se apresentou no Sesc Santo André ao lado de Kiko Dinucci. Entre suas canções, exibidas no streaming, Entra no Clima é a mais nova.

Formada por amigos de longa data da cena musical do Grande ABC, que se uniram na paixão pela música, a Banda Ácido Tríade encerra a programação com uma combinação de experiências e estilos, buscando criar um som que reflita sua trajetória e suas influências principalmente no rock.