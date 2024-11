Gilvan viaja à China em busca de inovação ao futuro governo em Santo André

Prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) embarca nesta sexta-feira (29) à China para conhecer as principais instituições financeiras e tecnológicas do país asiático e explorar oportunidades de cooperação nas áreas de gestão, cidades inteligentes, tecnologia e investimentos. A viagem é a convite do IBAP (Instituto Brasileiro de Administração Pública) em parceria com o Fonac (Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais).

“Será uma grande oportunidade de trocar experiências e conhecer o que há de mais moderno na área de tecnologia e inovação. Será uma experiência extremamente rica em gestão pública com foco em inovação, tecnologia, educação e transparência. Certamente vou trazer na bagagem muito conhecimento e experiências exitosas para que possa aplicar na nossa gestão à frente da Prefeitura de Santo André”, declarou Gilvan à reportagem do Diário.

O prefeito eleito vai visitar as cidades de e Shangai e Shenzhen e o roteiro inclui visitas técnicas ao Centro de Desenvolvimento e Pesquisas Huawei; ao Centro Innovability-Hub de Inovação Suzano, que pertence a multinacional brasileira; entre muitas outras instituições importantes do país asiático, como o Banco Industrial da China.

A programação também prevê visita à Embaixada do Brasil e encontro com representantes diplomáticos para discutir cooperação internacional e parcerias estratégicas. “Serão cinco dias de muito trabalho e aprendizagem. Minha expectativa é voltar cheio de ideias inovadoras que facilitem e tornem ainda melhor a vida do morador de Santo André. A China tem alguns dos maiores centros tecnológicos do mundo, com investimentos milionários em estudos e pesquisas que ajudam no desenvolvimento do planeta, além de ser um importante parceiro comercial do Brasil”, destacou Gilvan.

Além do viés tecnológico, a visita vai contemplar diversas outras áreas da gestão, como políticas de financiamento para desenvolvimento sustentável, que será tema da estadia na sede do NDB (New Development Bank), banco multilateral de desenvolvimento criado pelos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com objetivo de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países emergentes e em desenvolvimento.

Gilvan ainda vai conhecer pesquisas avançadas em microssistemas conduzidas pelo Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences e também terá acesso a análise do ecossistema de inovação e empreendedorismo promovido pelo centro de tecnologia Caohejing.