Mulher é arrastada por bandido de moto no Leblon

Durante uma tentativa de assalto à moto no bairro nobre do Leblon, no Rio de Janeiro, uma mulher foi arrastada por metros na Avenida Ataulfo de Paiva.

O caso aconteceu no último domingo (24). Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o criminoso tentando arrancar a bolsa tiracolo da vítima, que cai ao chão, mas não solta o pertence.

Sem sucesso no roubo, o assaltante bateu em um dos postes da via, mas conseguiu fugir. O caso segue em investigação no 14º Distrito Policial do Leblon.